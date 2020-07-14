«التأمينات» تطالب المنشآت بخفض نسبة السعوديين المدعومين

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): طالبت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، المنشآت الأقل تضررا من فيروس طالبت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، المنشآت الأقل تضررا من فيروس كورونا ، بخفض نسبة السعوديين المدعومين قبل 15 أغسطس القادم، متوعدة المخالفين بإلغاء طلب التعويض الخاص بهم في حال عدم الإلتزام. وأوضحت المؤسسة أن المنشآت المصنفة كـ"أقل ضرراً" ستتحمل دفع كامل أجور الموظفين واشتراكاتهم للتأمينات الاجتماعية، مردفة بأن نسبة الدعم للمنشآت "الأكثر تضرراً" ستصل إلى 70% كحد أقصى من العاملين السعوديين، و50% للمنشآت "الأقل تضرراً". وأشارت إلى أن المنشآت الأكثر تضرراً التي ستبقى نسبة السعوديين المدعومين فيها 70% من إجمالي العاملين السعوديين هي أنشطة "الإقامة، وكالات السفر ومشغلو الجولات السياحية، النقل الجوي، الأنشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه، الإبداع والفنون، أنشطة الخدمات الشخصية الأخرى".

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