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صيانة 94 ألف عمود إنارة وفانوس في طرقات الرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، أنها تنفذ أعمال صيانة لـ٩٤ ألف عمود إنارة وفانوس في طرقات العاصمة.

وأوضحت أمانة الرياض، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، أن ذلك خلال الربع الثاني من العام الجاري.

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