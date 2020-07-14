«المسند» نشاط الرياح على بعض المناطق وتراجع السحب الممطرة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية نشاط الرياح الغربية والشمالية الغربية على الساحل الغربي الجنوبي . توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية نشاط الرياح الغربية والشمالية الغربية على الساحل الغربي الجنوبي . وقال " المسند " عبر حسابه الرسمي في " تويتر " انها قد تثير الغبار في المناطق المفتوحة . Advertisements كما توقع تراجع رقعة السحب الممطرة فوق مرتفعات عسير وشرق جازان اليوم .

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