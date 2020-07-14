شكرا لمتابعة خبر عن وفاة طفل بعد إجراءه مسحة كورونا: انكسرت داخل أنفه! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحول إجراء المسحة للكشف عن فيروس كورونا إلى كارثة بعدما تسببت في وفاة طفل رضيع في شقراء.

وكان الأطباء اشتبهوا في إصابة الطفل ذو العام ونصف بكورونا، بعدما ارتفعت درجة حرارته بصوره مقلقة.

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وبعد عرضه على الطبيب، قرر ضرورة أخذ مسحة له عن طريق الأنف، لكنها انكسرت داخل أنفه، فقرر الطبيب تنويمه وتخديره تخديرًا كاملًا لإجراء عملية لاستخراج المسحة.

وأفاد عم الطفل، أنه تم استخراج المسحة وبعد دقائق من استفاقة الطفل، فقد وعيه فجأة، وتبين توقفه عن التنفس، وتوفى.

وتقدمت أسرة الطفل ببلاغ للتحقيق في سبب الوفاة غير المتوقع للطفل، وفي الأسباب التي دعت لانكسار المسحة داخل أنف الطفل، وكذلك حول سلامة عملية التخدير الكلي، وباقي الإجراءات الطبية.