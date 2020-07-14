الحيزان يتوقع خريطة المناطق المتأثّرة بدرجات الحرارة اليوم في المملكة

توقّع الباحث في علوم الطقس والفلك، نزيه الحيزان، استمرار الاضطراب الجوي في أجواء شبه الجزيرة العربية والذي يتمثّل في هطول الأمطار ونشاط الرياح.

وأضاف «الحيزان»، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، يُلاحظ انخفاض طفيف في درجات الحرارة ساعات الفجر على طول القطاع الغربي من المملكة بامتداد البحر الأحمر، فيما تميل درجات الحرارة للاعتدال على بقية القطاعات، وتكون مائلة للبرودة على المرتفعات بينما تكون حارةً إجمالًا وسط النهار معتدلةً على المترفعات وتنشط الرياح بين حائل والقصيم وإلى الدوادمي وصولًا إلى وادي الدواسر.

واستكمل الباحث في علوم الطقس، أن نشاط الرياح يستمرّ على المناطق المذكورة نهار الثلاثاء مع اتساع نطاق نشاطها ليشمل المدينة المنورة والمرتفعات ونجران وجازان وجنوب الرياض والشرقية وشمالها وبتواجد غطاء سحابي في أجواء الرياض والشرقية وشمالها حتى الحدود الشمالية فيما بين رفحاء والعويقلية وفي تبوك وفي ساعات المساء تظهر بعض النشوءات بين سكاكا وعرعر، مشيرًا إلى استمرار تأثر سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة واليمن وجنوب المرتفعات بالأمطار.