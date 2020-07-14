أمير القصيم: التواصل مع الأهالي جزء أساسي من عمل المسؤول

قال أمير منطقة القصيم، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، إنَّ التواصل مع جميع أهالي المنطقة والزيارات الدورية لهم تعدّ أولوية لديّ، وأحبّ كثيرًا استمرار هذه العادات الاجتماعية فيما بين المسؤول والأهالي؛ لأنها جزء أساسي من عمل المسؤول، مبديًا سعادته بزيارة المحافظات وأهاليها والاطمئنان على إنجاز المشروعات التنموية وكفاءة المحافظين والمسؤولين.

جاء ذلك خلال زيارة أمير المنطقة إلى محافظة البكيرية، التقى خلالها بالأهالي ووقف على مشروع تطوير العمل بالمنتزه الشرقي بالمحافظة، مستمعًا لشرح مفصَّل من قبل أمين المنطقة عن تفاصيل المشروع ومبادرة زراعته بالأشجار المتناسبة مع البيئة، مشيرًا إلى أنَّ المنتزه يقع على مساحة قدرها 1,700,000م وسيتم تنفيذه على عدّة مراحل بتكلفة إجمالية قدرها 100 مليون ريال.

بعد ذلك توجّه الأمير لوضع حجر الأساس لمشروع تحسين وتطوير البلد القديم، وفق شراكة بين بلدية المحافظة ولجنة الأهالي، مستمعًا لشرحٍ من قبل رئيس بلدية محافظة البكيرية عن تفاصيل المشروع المتضمنة عمل عددٍ من الممرات والساحات، وعمل محال شعبية وميدان عام، وعدد من الأعمال المشتملة على الرصف والإنارة والتشجير والمواقف الخاصة للسيارات.

إثر ذلك توجَّه أمير المنطقة للاطلاع على مقصورة الراجحي التاريخية بمحافظة البكيرية والمقامة عام 1198هـ على مساحة قدرها 180م، مستمعًا من رجل الأعمال سليمان الراجحي عن تفاصيل المقصورة والمباني التاريخية وتطويرها والتي ستكون متاحة لزوار المنطقة والسياح من داخل وخارج المنطقة، مثمنًا لأمير منطقة القصيم دعمه ومتابعته لجميع الأعمال الخادمة للقطاع السياحي والثقافي والتاريخي بالمنطقة.