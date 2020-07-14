السعودية اليوم / أكاديمية المسجد الحرام تنفذ دورة " القيام بحق الأمانة الوظيفية "



مكة المكرمة 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واس

نفذت أكاديمية المسجد الحرام أمس دورة تدريبية عن بُعد بعنوان " القيام بحق الأمانة الوظيفية " استفاد منها عدداً من منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي .

وتضمنت الدورة مفهوم العمل في الإسلام، وأخلاقيات المهنة وأسسها المنهجية وأخلاقيات العمل الوظيفي.

// انتهى //

10:54ت م

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