السعودية اليوم / الإمارات تؤجل موعد إطلاق "مسبار الأمل" بسبب الظروف الجوية



دبي 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واس

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تأجيل موعد إطلاق مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" بسبب الظروف الجوية في موقع الإطلاق في جزيرة تانيغاشيما باليابان.

وأوضحت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء في بيان بثته وكالة أنباء الإمارات أن الموعد الجديد لإطلاق المهمة نحو المريخ، والذي سيكون يوم الجمعة الموافق 17 يوليو 2020 في تمام الساعة 12:43 بعد منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات، ( 16 يوليو 2020، في تمام الساعة 08:43 مساء بتوقيت جرينتش )، وذلك من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان.

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