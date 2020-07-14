السعودية اليوم / الأرصاد تنبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة وتدني مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد والعيص وخيبر.

وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشر صباحاً و تستمر حتى السابعة مساءً.

// انتهى //

09:25ت م

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