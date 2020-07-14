السعودية | «أبشر» تحدد الإجراءات المطلوبة من أصحاب البصمة المرفوضة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:00 صباحًا, 14 يوليو 2020 م المناطق_الرياض حدَّدت منصة «أبشر» الإجراءات المطلوبة من المستفيدين في حالة رفض بصماتهم أو رغبتهم بتغيير أرقام الجوالات الخاصة بهم.

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