السعودية | التأمينات توضح لأصحاب المنشآت كيفية التعرف على استحقاق الدعم

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن التأمينات توضح لأصحاب المنشآت كيفية التعرف على استحقاق الدعم والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 9:37 صباحًا, 14 يوليو 2020 م المناطق_الرياض أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كيفية التعرُّف على المنشآت المشمولة بالدعم المقدم لاحتواء تداعيات فيروس كورونا من عدمه.

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