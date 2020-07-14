السعودية | «السعودية ومصر والبحرين» تطالب الأمم المتحدة بعدم تسجيل مذكرة التفاهم بين تركيا والسراج

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 9:35 صباحًا, 14 يوليو 2020 م المناطق_الرياض وجَّهت المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ومملكة البحرين، وجمهوريتا اليونان وقبرص، مذكرة شفهية مشتركة لمكتب سكرتير عام الأمم المتحدة؛ لمطالبة الأمم المتحدة بعدم تسجيل مذكرة التفاهم المبرمة بين تركيا ورئيس ما يسمى حكومة الوفاق الليبية «فايز السراج» لتعيين الحدود البحرية بين تركيا وليبيا في البحر المتوسط، والموقَّعة في مدينة إسطنبول يوم 27 نوفمبر 2019، مشددة على أن المذكرة تعتبر معدومة الأثر القانوني ولا يجوز تسجيلها لدى المنظمة الأممية.

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