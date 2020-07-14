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2020-07-14 التشهير بصاحب شركة بعد عرضها لمنتجات غذائية فاسدة متابعات الخليج 365 - الدمام شهَّرت وزارة التجارة بالمواطن عبدالله بن صالح بن حمد بامرحول، صاحب مؤسسة بوابة هلا التجارية في الدمام. وتختص الشركة بتجارة المواد الغذائية بمدينة الدمام؛ فيما جاء التشهير عقب صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، وحيازة وعرض منتجات غذائية منتهية الصلاحية. Advertisements هذا ويعد الترويج لأي سلع فاسدة مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكِّله تلك المنتجات من خطورة على صحة وسلامة المستهلك. ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية بالدمام، المتضمن فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتَيْن محليتَيْن على نفقة المخالف.



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