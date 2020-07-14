، حرصاً على سلامتكم.. هيئة الاتصالات تدعو إلى استخدام تطبيقي "توكلنا" و"تباعد" ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: متاح مجاناً دون احتساب تكلفة البيانات لجميع المستخدمين عبر كل المشغلين دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى استخدام #تطبيق_توكلنا و #تطبيق_تباعد موضحة أن استخدامهما متاح مجاناً دون تكلفة البيانات. وقال الهيئة عبر حسابها على "تويتر": حرصاً على سلامتكم وبالتكامل مع @SDAIA_SA، تدعو #هيئة_الاتصالات إلى استخدام #تطبيق_توكلنا و #تطبيق_تباعد؛ والمتاح استخدامهما مجاناً ودون احتساب تكلفة البيانات لجميع المستخدمين وعبر كل المشغلين.

وكانت قد حثت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عموم المواطنين والمقيمين على تحميل تطبيقي "تباعد" و"توكلنا"؛ لما لهما من فوائد في خلق بيئات صحية ذكية داخل مقار الأعمال ومناطق التجمعات العامة والتجارية، عبر الاستفادة مما يوفره التطبيق من تنبيهات للمستخدمين حال مخالطتهم المصابين بفيروس كورونا، منوهةً بتأكيدات وزارة الصحة الدورية التي تحث على استخدام تطبيق تباعد بشكل مستمر لمساعدتها في احتواء جائحة فيروس كوفيد 19.

وسبق لـ"سدايا" أن أطلقت مطلع الشهر الماضي نسخة "تطبيق تباعد" لأجهزة IOS من خلال متجر APP Store على الرابط التالي: https://apple.co/31inlV8، ما مكّن مستخدمي أجهزة "أبل" من إصدار 13.5IOS فأعلى من تحميل التطبيق.

وأتى التطبيق إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- القاضية بأن تقوم الجهات الحكومية -كل بحسب اختصاصه- بالعمل على تعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

ويساعد تطبيق "تباعد" المستخدمين على تلقي تنبيهات في حال مخالطتهم لشخص مصاب بفيروس كورونا المستجد، من خلال الاعتماد على تقنية البلوتوث، إضافة إلى ضمان حماية خصوصية المستخدمين.

ويرسل التطبيق إشعارات للمخالطين لتنبيههم، في حال خالطوا شخصًا تم تأكيد إصابته بالفيروس خلال الـ 14 يومًا الماضية.

ولا يحتاج التطبيق للاتصال بالإنترنت في الغالب، وذلك لأنه يعمل على تقنية البلوتوث ويتم حفظ البيانات على الجھاز، لكنه يحتاج للاتصال بشبكة الإنترنت عند فتح التطبيق لاستقبال التحديثات، والإشعارات.

تجدر الإشارة إلى أن جھود "سدايا" قد أسھمت خلال جائحة كورونا بدعم الجھود الحكومية وخصوصًا القطاعات الأمنية والصحية من خلال تحليل البيانات الضخمة بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة؛ مُطوعًة بذلك التقنيات والحلول الرقميّة للإسھام في الحد من آثار ھذه الجائحة التي كان من أبرزھا مركز العمليات لدعم القطاعات الأمنية والصحية، علاوة على تطبيق "توكلنا" الذي يقوم بتوفير العديد من الخصائص والمميزات التي تسهم في العودة لنمط حياتنا الطبيعية، حيث تحث "سدايا" الجميع لتحميل والاستفادة من خدمات تطبيق "توكلنا" من خلال متجر أبل ستور عبر الرابط: https://apple.co/3c4B18A ، ومتجر جوجل بلاي عبر الرابط: https://play.google.com/store/apps/details?id=sa.gov.nic.tawakkalna .هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441 09:55 AM قالت: متاح مجاناً دون احتساب تكلفة البيانات لجميع المستخدمين عبر كل المشغلين Advertisements حرصاً على سلامتكم.. هيئة الاتصالات تدعو إلى استخدام تطبيقي "توكلنا" و"تباعد" حرصاً على سلامتكم.. هيئة الاتصالات تدعو إلى استخدام تطبيقي "توكلنا" و"تباعد" دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى استخدام #تطبيق_توكلنا و #تطبيق_تباعد موضحة أن استخدامهما متاح مجاناً دون تكلفة البيانات. وقال الهيئة عبر حسابها على "تويتر": حرصاً على سلامتكم وبالتكامل مع @SDAIA_SA، تدعو #هيئة_الاتصالات إلى استخدام #تطبيق_توكلنا و #تطبيق_تباعد؛ والمتاح استخدامهما مجاناً ودون احتساب تكلفة البيانات لجميع المستخدمين وعبر كل المشغلين.

وكانت قد حثت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عموم المواطنين والمقيمين على تحميل تطبيقي "تباعد" و"توكلنا"؛ لما لهما من فوائد في خلق بيئات صحية ذكية داخل مقار الأعمال ومناطق التجمعات العامة والتجارية، عبر الاستفادة مما يوفره التطبيق من تنبيهات للمستخدمين حال مخالطتهم المصابين بفيروس كورونا، منوهةً بتأكيدات وزارة الصحة الدورية التي تحث على استخدام تطبيق تباعد بشكل مستمر لمساعدتها في احتواء جائحة فيروس كوفيد 19.

وسبق لـ"سدايا" أن أطلقت مطلع الشهر الماضي نسخة "تطبيق تباعد" لأجهزة IOS من خلال متجر APP Store على الرابط التالي: https://apple.co/31inlV8، ما مكّن مستخدمي أجهزة "أبل" من إصدار 13.5IOS فأعلى من تحميل التطبيق.

وأتى التطبيق إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- القاضية بأن تقوم الجهات الحكومية -كل بحسب اختصاصه- بالعمل على تعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

ويساعد تطبيق "تباعد" المستخدمين على تلقي تنبيهات في حال مخالطتهم لشخص مصاب بفيروس كورونا المستجد، من خلال الاعتماد على تقنية البلوتوث، إضافة إلى ضمان حماية خصوصية المستخدمين.

ويرسل التطبيق إشعارات للمخالطين لتنبيههم، في حال خالطوا شخصًا تم تأكيد إصابته بالفيروس خلال الـ 14 يومًا الماضية.

ولا يحتاج التطبيق للاتصال بالإنترنت في الغالب، وذلك لأنه يعمل على تقنية البلوتوث ويتم حفظ البيانات على الجھاز، لكنه يحتاج للاتصال بشبكة الإنترنت عند فتح التطبيق لاستقبال التحديثات، والإشعارات.

تجدر الإشارة إلى أن جھود "سدايا" قد أسھمت خلال جائحة كورونا بدعم الجھود الحكومية وخصوصًا القطاعات الأمنية والصحية من خلال تحليل البيانات الضخمة بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة؛ مُطوعًة بذلك التقنيات والحلول الرقميّة للإسھام في الحد من آثار ھذه الجائحة التي كان من أبرزھا مركز العمليات لدعم القطاعات الأمنية والصحية، علاوة على تطبيق "توكلنا" الذي يقوم بتوفير العديد من الخصائص والمميزات التي تسهم في العودة لنمط حياتنا الطبيعية، حيث تحث "سدايا" الجميع لتحميل والاستفادة من خدمات تطبيق "توكلنا" من خلال متجر أبل ستور عبر الرابط: https://apple.co/3c4B18A ، ومتجر جوجل بلاي عبر الرابط: https://play.google.com/store/apps/details?id=sa.gov.nic.tawakkalna . الكلمات المفتاحية

، حرصاً على سلامتكم.. هيئة الاتصالات تدعو إلى استخدام تطبيقي "توكلنا" و"تباعد" ،

المصدر : الخليج 365

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