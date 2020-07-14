محمد بن مسعود - الدمام - حالة يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتستمر حتى السابعة مساءً نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة وتدني مدى الرؤية في المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والمهد والعيص وخيبر. وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحاً وتستمر حتى السابعة مساءً.حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة 14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441 09:52 AM حالة يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتستمر حتى السابعة مساءً Advertisements رياح نشطة وأتربة مثارة.. "الأرصاد" تنبّه المدينة و5 من محافظاتها رياح نشطة وأتربة مثارة.. "الأرصاد" تنبّه المدينة و5 من محافظاتها نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة وتدني مدى الرؤية في المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والمهد والعيص وخيبر. وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحاً وتستمر حتى السابعة مساءً. الكلمات المفتاحية ، رياح نشطة وأتربة مثارة.. "الأرصاد" تنبّه المدينة و5 من محافظاتها ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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