2020-07-14

صورتان لـ بدر الفرحان عن درجات الحرارة في السودة نهارًا وليلًا

متابعات الخليج 365 - السودة

نشر وزير الثقافة الأمير بدر الفرحان، يوم أمس الاثنين صورتين تبينان درجات الحرارة في السودة بمنطقة عسير خلال فصل الصيف.

وسجلت السودة نهارًا درجة حرارة 22، فيما سجلت ليلًا 16 درجة مئوية، في إشارة إلى الأجواء المميزة والمثالية في القرية السياحية والتي تناسب محبي الطبيعة في تلك المنطقة.

وتسجل غالبية مناطق المملكة درجات حرارة عالية خلال فترة الصيف قد تتجاوز الـ40 درجة مئوية، ولكن في السودة الوضع يختلف بسبب جغرافيا المكان التي تجعله وجهة مثالية لمحبي السفر والسياحة خلال الصيف.

السودة هي قرية سياحية في منطقة عسير، وتبعد عن مدينة أبها 20 كم، وعلى ارتفاع 3015 مترًا عن سطح البحر، وتكسو جبالها أشجار العرعر الكثيفة مكونة غابات طبيعية خلابة.

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وتطل السودة على إقليم تهامة ولذلك تم تثبيت مناظير مكبرة في بعض أجزائها كمطلات لمشاهدة المناظر الرائعة لتلك الأغوار والأودية والقرى المجاورة التي تقع في سهول تهامة، وتسجل القرية درجات حرارة لا تتجاوز 20 درجة مئوية في فصل الصيف، فيما تكون درجات الحرارة في فصل الشتاء منخفضة جدًا قياسًا بالمناطق المحيطة بها، وتمت إقامة قرية السودة السياحية التي تضم مجموعة من الخدمات، كما ربط المنتزه بقرية رجال ألمع في إقليم تهامة بواسطة العربات المعلقة تلفريك والتي تبعد عن مدينة أبها 40 كم تقريبًا.

على مقربة من منتزه السودة تقع مجموعة من القرى التي تشكل مواقع سياحية متميزة وهي مواقع بكر، مثل قرى باحة ربيعة، والتي تضم (منتزه المحتطبة) الذي يتميز بوجود شلالات طبيعية، ومجموعة من البحيرات التي تكونت نتيجة الجريان الدائم للمياه وكذلك هطول الأمطار.

وقد تم افتتاح منتزه الملك عبدالعزيز شمال السودة، ويحتوي على مناظر طبيعية خلابة، وخدمات متنوعة للزائرين والسياح.

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