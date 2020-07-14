محمد بن مسعود - الدمام - سجلت 270 إصابة جديدة بالفيروس سجلت غانا 270 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأخيرة لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 24518 حالة مؤكدة. وأشار جهاز الصحة الغاني، اليوم، إلى أن عدد إجمالي الوفيات في البلاد من جرّاء الفيروس بلغ 139 وفاة، وتماثل 20187 مصاباً للشفاء.فيروس كورونا الجديد غانا: ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 24518 حالة مؤكدة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-14 سجلت غانا 270 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأخيرة لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 24518 حالة مؤكدة. وأشار جهاز الصحة الغاني، اليوم، إلى أن عدد إجمالي الوفيات في البلاد من جرّاء الفيروس بلغ 139 وفاة، وتماثل 20187 مصاباً للشفاء. Advertisements 14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441 08:21 AM سجلت 270 إصابة جديدة بالفيروس سجلت 270 إصابة جديدة بالفيروس سجلت غانا 270 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأخيرة لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 24518 حالة مؤكدة. وأشار جهاز الصحة الغاني، اليوم، إلى أن عدد إجمالي الوفيات في البلاد من جرّاء الفيروس بلغ 139 وفاة، وتماثل 20187 مصاباً للشفاء. ، غانا: ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 24518 حالة مؤكدة ،

المصدر : الخليج 365

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