محمد بن مسعود - الدمام - الأمانة: خلال الربع الثاني من العام الجاري.. لطرق أكثر كفاءة وجودة أعلنت أمانة منطقة الرياض، صيانة 94 ألف عمود إنارة وفانوس في طرقات العاصمة. وقالت عبر حسابها في تويتر: لطرق أكثر كفاءة وجودة.. #أمانة_منطقة_الرياض تنفذ أعمال صيانة لـ٩٤ ألف عمود إنارة وفانوس في طرقات العاصمة خلال الربع الثاني من العام الجاري. وتابعت: تمت صيانة 256 محطة و45874 فانوس إنارة و48828 عموداً.أمانة الرياض الرياض 14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441 08:22 AM الأمانة: خلال الربع الثاني من العام الجاري.. لطرق أكثر كفاءة وجودة Advertisements الرياض.. صيانة ٩٤ ألف عمود إنارة وفانوس في طرقات العاصمة الرياض.. صيانة ٩٤ ألف عمود إنارة وفانوس في طرقات العاصمة أعلنت أمانة منطقة الرياض، صيانة 94 ألف عمود إنارة وفانوس في طرقات العاصمة. وقالت عبر حسابها في تويتر: لطرق أكثر كفاءة وجودة.. #أمانة_منطقة_الرياض تنفذ أعمال صيانة لـ٩٤ ألف عمود إنارة وفانوس في طرقات العاصمة خلال الربع الثاني من العام الجاري. وتابعت: تمت صيانة 256 محطة و45874 فانوس إنارة و48828 عموداً. الكلمات المفتاحية ، الرياض.. صيانة ٩٤ ألف عمود إنارة وفانوس في طرقات العاصمة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرياض.. صيانة ٩٤ ألف عمود إنارة وفانوس في طرقات العاصمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.