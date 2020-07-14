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قالت وزارة الصحة البرازيلية، الإثنين، إنها سجلت 20286 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إضافة إلى 733 وفاة.
وأضافت الوزارة أن البلاد سجلت 1.9 مليون حالة تقريباً منذ بدء انتشار الجائحة، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 72833.فيروس كورونا الجديد
14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441 08:14 AM
خلال الساعات الأربع والعشرين الماضيةالبرازيل: تسجيل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بكورونا و733 وفاة
قالت وزارة الصحة البرازيلية، الإثنين، إنها سجلت 20286 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إضافة إلى 733 وفاة.
وأضافت الوزارة أن البلاد سجلت 1.9 مليون حالة تقريباً منذ بدء انتشار الجائحة، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 72833.
، البرازيل: تسجيل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بكورونا و733 وفاة ،
المصدر : الخليج 365
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