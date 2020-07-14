شكرا لمتابعة خبر عن " الحصيني " يتوقع أمطارًا خفيفة على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، أجواء من حارة إلى شديد الحرارة على معظم المناطق.

كما توقع الحصيني هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من عسير، وغرب نجران، واليمن وعمان والربع الخالي.

وأوضح أنه من المتوقع رياح متفاوتة وأتربة على المدينة المنورة، ومكة المكرمة، والساحل الغربي تمتد إلى القصيم ونجران والباحة، وعسير.