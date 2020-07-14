انتبه.. نظارة القراءة ليست مثالية للتعامل مع الحواسيب

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أكدت جمعية “الرؤية الجيدة” الألمانية أن حاسة البصر تتدهور مع التقدم في العمر، وهنا يلجأ بعض الأشخاص إلى الاعتماد على نظارة القراءة أو النظارات متعددة البؤر عند العمل أمام شاشات الحواسيب، إلا أن مثل هذه النظارات ليست هي الحل الأمثل دائمًا.

وأوضحت الجمعية الألمانية أن نظارة القراءة تتناسب مع العمل أمام شاشات الحواسيب فقط عندما لا تزيد إضافة القراءة على 1.5 ديوبتر، ويمكن للمستخدم التعرف على لوحة المفاتيح بوضوح بدءًا من 2.5 ديوبتر، وتظهر الشاشة بصورة غير واضحة عند الإصابة بضعف البصر المرتبط بالتقدم في العمر.

قاعدة 20/ 20/ 20:

وينصح استشاري طب وجراحة العيون الدكتور جمال سعيد، الأشخاص الذين يعانون من قصر النظر ويرتدون النظارة، بتفصيل نظارة تحمي من انعكاسات شاشة الكمبيوتر إذ تتوفر عدسات حماية للتعامل الطويل مع الشاشة الحاسوبية وعدم استخدام نظارات القراءة لأنها ستتعب الفرد.

أما الأشخاص الذين لا يرتدون النظارة الطبية فعليهم وضع واقي الحماية على الشاشة نفسها إذ يقلل ذلك من انعكاسات شدة الضوء، كما يمكن تقليل شدة مستوى الإضاءة من شاشة الحاسب كما هو الحال في الجوالات.

كما شدد سعيد على ضرورة اتباع قاعدة 20/ 20/ 20، عند استخدام الأجهزة الشاشية كالحواسيب والهواتف النقالة؛ وذلك للوقاية من إجهاد العين الناتج عن الأجهزة الرقمية. وهذه القاعدة تتمثل في أنه بعد كل 20 دقيقة من النظر إلى الشاشة، تحويل النظر إلى شيء ما يبعد عن الفرد 20 قدمًا (6 أمتار تقريبًا) على الأقل، وذلك لمدة 20 ثانية، وهذا له انعكاسات إيجابية أخرى وهي تمنع حدوث الجفاف في العينين.

آلام الظهر والصداع:

وبينت الجمعية الألمانية أنه علاوة على أن النظارة متعددة البؤر ليست هي البديل الجيد أيضًا، نظرًا لأن المستخدم، الذي يعمل أمام شاشة الحاسوب سيضطر غالبًا لإرجاع رأسه للخلف لرؤية المنطقة الصحيحة لمسافة الشاشة المعنية، وقد تؤدي هذه الأوضاع في أسوأ الحالات إلى الإصابة بآلام الظهر والصداع.

نظارة شاشات الحواسيب:

وتنصح الجمعية الألمانية باستعمال النظارات المخصصة لشاشات الحواسيب، والتي تم تصميمها بحيث يتناسب الجزء السفلي من العدسة مع النظر إلى لوحة المفاتيح بشكل مثالي..، كما يدعم الجزء الأوسط من العدسة الرؤية الجيدة للشاشة، وعند الرغبة في النظر في جميع أرجاء الغرفة فيمكن للمستخدم النظر من خلال الجزء العلوي من العدسة.

شيخوخة عدسة العين:

وأكدت الجمعية الألمانية لأطباء العيون أن ضعف البصر المرتبط بالتقدم في العمر ليس مرضًا، ولكنه يعتبر نتيجة طبيعية لشيخوخة عدسة العين، ولذلك يلاحظ معظم الأشخاص بدءًا من عمر 45 عامًا تدهورًا في حاسة البصر حتى عند مشاهدة أجهزة التلفزيون ذات الوضوح الفائق.

