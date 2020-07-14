«أبشر» تحدد الإجراءات المطلوبة من أصحاب البصمة المرفوضة

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حدَّدت منصة «أبشر» الإجراءات المطلوبة من المستفيدين في حالة رفض بصماتهم أو رغبتهم بتغيير أرقام الجوالات الخاصة بهم.
جاء ذلك ردًا من المنصة على تساؤل تلقته عبر «تويتر»، من أحد المستفيدين قال فيه: «والدي بصمته لا تقبل ونرغب في تغيير رقم الجوال الخاص به فما هي الإجراءات المطلوبة لذلك؟».
وقالت «أبشر»، إنّه يمكن للمستفيد تحديث البيانات المشار إليها، وذلك من خلال زيارة موظفي التفعيل والتسجيل في المديرية العامة للجوازات، أو وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.
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