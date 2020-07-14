بعد التعافي من كورونا.. الإعلامي علي فقندش يروي تجربته مع المرض التي انتهت بوفاة أخيه

︎ :

.



كشف الإعلامي علي فقندش تفاصيل تجربته مع الإصابة بفيروس كورونا المستجد وتقاسمه المرض مع شقيقه الذي توفي جراء مضاعفاته الخطيرة على الرئتين.

وقال، خلال حديثه لقناة “العربية” من داخل المستشفى، إن شقيقه سيف الذي يصغره بعامين أصيب قبله بالفيروس، مشيرًا إلى أنهما كانا على تواصل مستمر، إلا أنه بعد دخوله العناية المركزة، لم يستطِع الإبقاء على هذا التواصل، نظرًا لتدهور حالته الصحية والمشكلات التي يعانيها في الرئة.

Advertisements

وأكد أن مدة بقائه في المستشفى، والتي دامت لـ21 يومًا، كانت ما بين علاج عادي وعناية مركزة، مشيرًا إلى أن بداية المرض كانت من خلال ظهور بعض الأعراض مثل السخونة وضيق التنفس، ثم تدهورت حالته الصحية بعدم قدرة الجسم على أداء وظائفه الطبيعية والرغبة في النوم المتواصل.

وأوضح أنه عاش فترة صعبة خلال الأوقات التي شهدت تدهور حالته، حيث لم يكن يعلم تواريخ الأيام، كما أنه أصيب بحالة إعياء تام صعّبت من مهام التواصل مع الآخرين على مدى 21 يومًا.

وكان فقندش قد نشر مقطع فيديو له من داخل المستشفى ليطمئن جمهوره ومحبيه على صحته، مشيرًا إلى أنه قرر التوجه على الفور للتحليل بعد مخالطته لحالتين مصابتين بكورونا.

