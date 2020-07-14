فيديو.. إيقاف قائد مركبة نقل أطفاله في حوض مركبة بالرياض

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ضبط مرور منطقة الرياض، أمس (الإثنين)، قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو وهو ينقل أطفاله في حوض مركبته، معرضاً حياتهم للخطر. وأوضح حساب “سناب الداخلية” أن الشخص جرت إحالته لهيئة الفصل في المنازعات لمخالفته لأنظمة المرور.





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