︎ : .

ضبطت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الرياض فتاة من الجنسية الإثيوبية وهي من مخالفي نظام الإقامة، بعد أن استخدمت شقة سكنية في حي أم الحمام وكراً لتصنيع وترويج الخمور. Advertisements ونشر حساب “سناب الداخلية” مقطع فيديو يُبين احتواء الشقة على 26 برميلاً مملوءة بمادة العرق وأدوات لتصنيع المسكر. وجرى إيقاف الفتاة تمهيداً لإحالتها إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقها.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط فتاة إثيوبية تدير وكراً لتصنيع وترويج الخمور في الرياض (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.