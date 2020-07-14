أخبار السعودية.. «الصحة» تعلن خريطة إصابات كورونا.. «الجوزات» تصدر توضيحًا بشأن تجديد الإقامة

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، حيث أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية هجمات الميليشيات الحوثية التي استهدفت أعيانًا مدنية بالمملكة.. كما ترصد كاميرات المختصين في علوم الفلك بجامعة الملك عبدالعزيز ظهور المحطة الفضائية الدولية في سماء المملكة، وإلى التفاصيل:

إدانة خليجية لـ11 صاروخًا وطائرة مفخخة أطلقها الحوثيون على السعودية

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الهجمات التي نفذتها الميليشيات الحوثية، بإطلاق أربعة صواريخ باليستية وسبع طائرات مفخخة بدون طيار، مستهدفين بها المدنيين والأعيان المدنية، وأكّد أنّ هذه الأعمال العدائية المتعمدة المتكررة من قبل الحوثيين ضد الأهداف المدنية في الداخل اليمني ودول الجوار تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية.

وزارة الصحة تعلن الخريطة التفصيلية لإصابات كورونا الجديدة بالمناطق

كشفت وزارة الصحة عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في مدن المملكة، والبالغ عددها 2852 حالة، وتصدرت الرياض أعلى نسب الإصابة بـ258 حالة، كما تم تسجيل 235 في جدة و203 في الهفوف و177 في الدمام و170 في المبرز و131 في الطائف، 123 في أبها و115 في نجران و82 في مكة المكرمة و73 في خميس مشيط و70 في المدينة المنورة

أرقام رسمية تحدد المناطق والمحافظات والمدن الأكثر تعافيًا من كورونا

كشفت وزارة الصحة، عن خريطة توزيع حالات التعافي الجديدة من فيروس كورونا المستجد البالغ عددها 2704 حالات في المملكة؛ حيث تصدَّرت الدمام أعلى نسب الشفاء بـ330 حالة، تليها الرياض بـ310 ومكة المكرمة بـ285 حالة، القطيف بـ236.

توضيح من مديرية الجوازات بخصوص تجديد الإقامة

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن تجديد الإقامة سيتم آليًّا بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني لجميع الوافدين. حسب وزارة الموارد البشرية.

شركة أرامكو تعلن نتائج «الربع الثاني» 9 أغسطس المقبل

قالت شركة أرامكو السعودية، إنها ستعلن نتائج الربع الثاني من 2020، في 9 أغسطس المقبل، مضيفة أنها ستعلن النتائج قبل بدء التعاملات في بورصة تداول موضحًا أنها ستنظم بثًّا عبر الإنترنت لإعلان نتائج الربع الثاني في 9 أغسطس الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش.

طريقة التسجيل في منصة التطوير المهني لرفع أداء المعلمين

كشف المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، عن تقديم 174 برنامجًا تدريبيًا، لرفع مستوى الأداء المهني للمعلمين والمعلمات عبر منصة التطوير المهني الجديدة خلال الصيف، وحدد خطوات التسجيل في دوارات التدريب الصيفي بالمرحلة الثالثة لعام 2020، والتي تبدأ بالدخول على موقع منصة التطوير المهني التعليمي الجديدة، بعدها يتم التعرف على البرامج التدريبية عن بُعد.

بالفيديو.. لحظة مرور محطة الفضاء الدولية في سماء السعودية

رصدت كاميرات المختصين في علوم الفلك، ظهور المحطة الفضائية الدولية في سماء المملكة، متحركة من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي، ونشر متخصص في الفلك الفيزيائي بجامعة الملك عبدالعزيز، مقطع فيديو يوثق مرور محطة الفضاء الدولية من غرب المملكة إلى شرقها في 6 دقائق فقط؛ حيث بدأت في الساعة 8:26 حتى اختفت في تمام 8:32 مساءً.

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مؤسسة التقاعد: 5 خطوات للاستفادة من خدمة «تظلم»

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أنها تتيح خدمة «تظلم» لتقديم تظلم على القرارات الصادرة من المؤسسة في مجال تطبيق نظامي التقاعد المدني والعسكري والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، وقرارات مجلس الإدارة المتعلقة بهذا الشأن، مشيرةً إلى ضرورة تسجيل الدخول في الخدمات الإلكترونية، لاستخدام تلك الخدمة.

لحملة الثانوية العامة.. جامعة أم القرى تفتح باب القبول للعام الجامعي الجديد

فتحت جامعة أم القرى، باب القبول لحملة الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق ببرامج البكالوريوس ودبلومات كلية المجتمع للعام الدراسي الجامعي 1441/1442هـ عبر بوابتها الموحدة للقبول، وتتيح الجامعة للطلبة الخريجين من العام 1436 / 1437هـ حتى العام 1440 / 1441هـ فرصة الالتحاق بها، مع مراعاة ضوابط محددة للالتحاق بمسارات السنة الأولى المشتركة والأقسام المختلفة، بناءً على معايير النسب الموزونة للقبول.

منصة «أبشر» تجيب عن تساؤلات حول التفويض والرصيد والمواليد

أجابت منصة أبشر على أهم 5 استفسارات عبر «تويتر»، ضمن فقرتها الأسبوعية للإجابة عن أهم الأسئلة.

للذكور والإناث.. مديرية الجوازات تعيد التذكير بشروط تجديد «هوية مقيم»

جددت المديرية العامة للجوازات التذكير بشروط تجديد هوية المقيمين من الذكور والإناث، وذلك بعد سؤال أحد المستفيدين: «لدينا موظف وعنده ابن عمره ١٨ سنة، طالب في دولة الإمارات وابنة غير متزوجة ٢٥ سنة نرغب بتجديد إقامته، ما هي الإجراءات؟».

الأرصاد تحدد المحافظات المتأثرة بالأتربة.. والدفاع المدني يوجّه 5 نصائح

حذّرت هيئة الأرصاد، من أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في الرؤية على منطقة جازان تشمل «أبو عريش، أحد المسارحة، الدرب، الطوال، العارضة، بيش، جازان، صامطة، صبيا، فرسان» مشيرة إلى استمرارها حتى الساعة 8 مساءً.

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