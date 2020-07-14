السعودية اليوم / مركز البحوث والتواصل المعرفي ومركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية ينظم ندوة بمناسبة مرور 30 السعودية اليومًا على تأسيس العلاقات بين السعودية والصين



الرياض 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واس

ينظم مركز البحوث والتواصل المعرفي بالتعاون مع مركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية التابع لجامعة شنغهاي للدراسات الدولية يوم غد الأربعاء ، ندوة مشتركة بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين

ويشارك في الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة كل من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية تركي بن محمد الماضي، وسفير شؤون منتدى التعاون الصيني العربي بوزارة الخارجية الصينية لي تشنغ ون.

كما ستقدم العديد من الأوراق في الندوة حول الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الصين والسعودية، عن طريق كل من المستشار الاقتصادي والباحث في الشؤون الصينية الدكتور ماجد بن برجس العتيبي، والباحث في معهد دراسات الشرق الأوسط بجامعة شنغهاي للدراسات الدولية الدكتور دينغ جون، والباحث في مركز البحوث والتواصل المعرفي هيثم محمود السيد، والباحث المشارك بمركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية ونائب عميد كلية الدراسات العربية بجامعة نينغشيا الدكتور جين جونغ جي.

وفي الجلسة الختامية للندوة سيتحدث كل من رئيس مركز البحوث والتواصل المعرفي الأستاذ الدكتور يحيى محمود بن جنيد، ومدير لجنة الخبراء لمركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية الأستاذ الدكتور تشو وي ليه.

مما يذكر أن اللقاء سيبدأ الساعة 11 صباحًا، ويستمر ساعتين عبر منصة برنامج zoom، وسينقل مباشرة على قناة مركز البحوث والتواصل المعرفي في يوتيوب وعبر صفحته في تويتر

// انتهى //

07:36ت م

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الرياض 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واسينظم مركز البحوث والتواصل المعرفي بالتعاون مع مركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية التابع لجامعة شنغهاي للدراسات الدولية يوم غد الأربعاء ، ندوة مشتركة بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين السعودية والصين، تحت عنوان "استعراض الماضي والتطلّع للمستقبل".ويشارك في الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة كل من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية تركي بن محمد الماضي، وسفير شؤون منتدى التعاون الصيني العربي بوزارة الخارجية الصينية لي تشنغ ون.كما ستقدم العديد من الأوراق في الندوة حول الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الصين والسعودية، عن طريق كل من المستشار الاقتصادي والباحث في الشؤون الصينية الدكتور ماجد بن برجس العتيبي، والباحث في معهد دراسات الشرق الأوسط بجامعة شنغهاي للدراسات الدولية الدكتور دينغ جون، والباحث في مركز البحوث والتواصل المعرفي هيثم محمود السيد، والباحث المشارك بمركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية ونائب عميد كلية الدراسات العربية بجامعة نينغشيا الدكتور جين جونغ جي.وفي الجلسة الختامية للندوة سيتحدث كل من رئيس مركز البحوث والتواصل المعرفي الأستاذ الدكتور يحيى محمود بن جنيد، ومدير لجنة الخبراء لمركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية الأستاذ الدكتور تشو وي ليه.مما يذكر أن اللقاء سيبدأ الساعة 11 صباحًا، ويستمر ساعتين عبر منصة برنامج zoom، وسينقل مباشرة على قناة مركز البحوث والتواصل المعرفي في يوتيوب وعبر صفحته في تويتر [email protected] // انتهى //07:36ت م0016

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.