السعودية اليوم / المكسيك تسجل 4685 إصابة جديدة بكورونا و 485 وفاة



مكسيكو سيتي 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم الاثنين عن تسجيل 4685 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير من الحالات المعلنة.

// انتهى //

07:20ت م

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مكسيكو سيتي 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم الاثنين عن تسجيل 4685 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و485 وفاة، ليصل إجمالي الحالات إلى 304435 والوفيات إلى 35491.وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير من الحالات المعلنة.// انتهى //07:20ت م0015

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