السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



سيئول 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واس

انخفض عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس

وأوضحت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم أن كوريا الجنوبية أبلغت عن 33 حالة إصابة جديدة خلال يوم أمس مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 13,512 حالة حتى منتصف ليل يوم أمس الاثنين.

وكان العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بكورونا قد تراوح بين 40 إلى 70 حالة في هذا الشهر.

وارتفع عدد حالات الإصابة القادمة من الخارج إلى 43 حالة في اليوم السابق، مسجلا أعلى مستوى له منذ أواخر مارس الماضي، غير أنه شهد تراجعا حادا اليوم.

// انتهى //

07:18ت م

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سيئول 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واسانخفض عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء إلى أقل من 40 حالة بعد مرور 3 أيام.وأوضحت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم أن كوريا الجنوبية أبلغت عن 33 حالة إصابة جديدة خلال يوم أمس مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 13,512 حالة حتى منتصف ليل يوم أمس الاثنين.وكان العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بكورونا قد تراوح بين 40 إلى 70 حالة في هذا الشهر.وارتفع عدد حالات الإصابة القادمة من الخارج إلى 43 حالة في اليوم السابق، مسجلا أعلى مستوى له منذ أواخر مارس الماضي، غير أنه شهد تراجعا حادا اليوم.// انتهى //07:18ت م0013

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