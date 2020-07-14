السعودية اليوم / الصين تسجل خمس إصابات جديدة بكورونا



شنغهاي 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واس

ذكرت السلطات الصحية اليوم الثلاثاء أن الصين سجلت خمس حالات إصابة جديدة بفيروس

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان إن جميع الإصابات الجديدة وافدة من الخارج. ولم يتم تسجيل أي وفيات جديدة.

وأعلنت الصين أيضا عن خمسة مرضى جدد بدون أعراض، انخفاضا من ستة في اليوم السابق. وأضافت أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البر الرئيسي للصين بلغ حتى أمس الاثنين 83605.

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06:32ت م

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شنغهاي 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واسذكرت السلطات الصحية اليوم الثلاثاء أن الصين سجلت خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي يوم الاثنين، مقابل ثماني حالات في اليوم السابق.وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان إن جميع الإصابات الجديدة وافدة من الخارج. ولم يتم تسجيل أي وفيات جديدة.وأعلنت الصين أيضا عن خمسة مرضى جدد بدون أعراض، انخفاضا من ستة في اليوم السابق. وأضافت أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البر الرئيسي للصين بلغ حتى أمس الاثنين 83605.// انتهى //06:32ت م0006

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