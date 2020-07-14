السعودية اليوم / ولاية فيكتوريا الاسترالية تسجل اعلى حصيلة اصابات يومية على الإطلاق منذ بداية الوباء



كانبيرا 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واس

سجلت ولاية فيكتوريا الاسترالية 270 حالة اصابة جديدة بفيروس

وذكرت السلطات الصحية الأسترالية أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا وصل حتى مساء امس الاثنين إلى 9980 إصابة تعافى منها 7769 شخصا وعدد الوفيات ما يزال مستقرا عند 108 حالات وفاة.

// انتهى //

06:32ت م

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كانبيرا 23 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 يوليو 2020 م واسسجلت ولاية فيكتوريا الاسترالية 270 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك في أسوأ حصيلة اصابات يومية منذ بداية الوباء.وذكرت السلطات الصحية الأسترالية أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا وصل حتى مساء امس الاثنين إلى 9980 إصابة تعافى منها 7769 شخصا وعدد الوفيات ما يزال مستقرا عند 108 حالات وفاة.// انتهى //06:32ت م0005

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