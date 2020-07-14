مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم الثلاثاء 1441/11/23 هـ الموافق 2020/07/14 م واس

الإثنين 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واس

05:52ت م

0292



www.spa.gov.sa/2109755 الإثنين 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واس05:52ت م0292

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.