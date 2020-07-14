السعودية | رابط التقديم فى المساعدات المقطوعة | واحصل على 30 ألف ريال سعودى

تعد المساعدات المقطوعة من الأمور المهمة للمواطن السعودى وذلك بعض رفع الدعم عن معظم المواد الغذائية والمواد البترولية فى المملكة العربية السعودية وذلك من أجل المساعدة فى تحسين مستوى المعيشة للمواطن السعودى، لذلك أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مساعدات مقطوعة تصل إلى ثلاثون ألف ريال سعودى لكل فرد سعودى سواء كان رجل أو انثى ينطبق علية الشروط التى حددتها الوزارة ومنها ألا يقل عمل المستفيد عن 35 عام وألا يكون المواطن يمتلك عقارات او سجل تجارى وألا يزيد دخل المواطن عن 8680 ألف ريال سعودى ولمعرفة جميع .شروط الحصول على المساعدات المقطوعة وموعد الصرف وذلك من أجل حياة كريمة للمواطن السعودى وطبقا لرؤية المملكة العربية السعودية فى الإصلاح الاقتصادى 2030.

رابط التقديم فى المساعدات المقطوعة

يذداد البحث فى الفترة الأخيرة عن الموقع الالكترونى للتسجيل فى معونة المساعدات المقطوعة وذلك فى ظل الأحداث الأخيرة التى تمر بها البلاد نظرا لانتشار فيروس كورونا الذى حد من ذهاب الكثير من المواطنين إلى أعمالهم، نتيجة حظر التجوال الذى أعلنت عنه السعودية موخرا، لذلك أعلنت وزارة العمل عن الصفحة الرسمية للاستعلام عن عن المساعدات المقطوعة وطريقة التسجيل عن طريق موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فى المملكة العربية السعودية.

طريقة التسجيل فى الموقع الالكترونى