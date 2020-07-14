بالفيديو..الإطاحة بإثيوبية تدير وكرًا لترويج الخمور في الرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نجحت الجهات الأمنية بشرطة الرياض، في الإطاجة بفتاة إثيوبية، تدير وكرًا لترويج الخمور. نجحت الجهات الأمنية بشرطة الرياض، في الإطاجة بفتاة إثيوبية، تدير وكرًا لترويج الخمور. وعُثر بشقة المتهمة على 26 برميلا من مادة العرق المسكر، وأدوات تصنيع الخمر. وتم إيقاف الفتاة تمهيدًا لإحالتها للجهات المختصة لاستكمال اللازم بحقها.

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