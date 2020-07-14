خطوة بخطوة.. طريقة التسجيل وتحديث بيانات الضمان الاجتماعي

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن عملية تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي في إطار حملة تستهدف المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي بشكل مجاني.

وأشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى أن هذه الحملة تأتي لتحقيق الأهداف التالية:

- تطوير آليات دعم المستفيدين

- ضمان وصول الدعم لأكبر عدد ممكن من الفئات الأكثر حاجة

- رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة ضمن برامج الضمان الاجتماعي

- تسهيل إجراءات التواصل والتعامل بين الوزارة والمستهدفين عبر قنوات جديدة وتقنيات تُيَسّر من تدفق المخصصات المالية الموجهة

التسجيل في الضمان الاجتماعي

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن التسجيل في الضمان الاجتماعي متاح للجميع ممن تنطبق عليهم الشروط، التي وضعتها الوزارة.

وأتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التقديم على معاش الضمان الاجتماعي من خلال البوابة الإلكترونية المخصصة للخدمات عبر خدمة معاش الضمان من خلال الضغط على الرابط التالي من هنا، أما في الحالات الاستثنائية فيجب الذهاب إلى وكالة الضمان في المنطقة التي يتبع لها المستفيد لدراسة الحالة يشكل مستقل.

طريقة تحديث بيانات المستفيدين

وحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الخطوات اللازم اتباعها لتحديث بيانات الضمان الاجتماعي من خلال القيام بالخطوات التالية:

- ادخل على الحساب الشخصي عبر الرابط التالي من هنا

- راجع البيانات وفق المستجدات

- قم بإجراء تحديث لبيناتك الشخصية

- اضغط على أيقونة إرسال الطلب

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شروط الحصول على الضمان الاجتماعي

وبينّت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، شروط حصول الأسر غير المعولة لمعاش الضمان الاجتماعي، والتي تتمثل في :

- أن يكون الحاصل على المعاش سعودي الجنسية ومقيمًا في المملكة بشكل دائم

- يُستثنى من شرط الجنسية المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي، أو أرملته التي لها أولاد منه وأبناء الأرملة السعودية من زوجها الأجنبي

- لا يصرف معاش الضمان الاجتماعي للمستفيد الذي لا يعول أسرة في حالة إقامته إقامة دائمة في أي من المراكز الإيوائية أو العلاجية الحكومية، أو الخيرية التي تدعمها الدولة

- يستمر صرف معاش الضمان الاجتماعي لمن تجاوز سن الثامنة عشرة من الذكور إذا كان يواصل تعليمه، ولم يلتحق بعمل حتى بلوغه سن السادسة والعشرين أو تخرجه أيهما أقرب

- يستمر صرف معاش الضمان الاجتماعي للبنات حتى زواجهن أو توظيفهن وفق ضوابط تحددها اللائحة، وفقًا لوزارة الموارد البشرية

وأشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى أن متطلبات التقديم للحصول على معاش الضمان الاجتماعي، تتمثل في:

- الهوية الوطنية لمن يتجاوز سن المتقدم 18 عامًا

- الإقامة في نطاق خدمات المكتب

- إفادة طبية من مستشفى لا تقل عن ثلاثة أشهر

- دراسة الحالة من خلال الزيارات الميدانية عند الحاجة، وفقًا لوزارة الموارد البشرية.

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