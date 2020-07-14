الجوازات توضح موقف العامل الوافد من السفر بعد تلقيه رسالة بموعد رحيله النهائي

أوضحت المديرية العامة للجوازات، موقف العامل الوافد من السفر بعد تلقيه رسالة بالموعد النهائي لتاريخ سفره.

وقالت «الجوازات»، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»: «إنّ طلب العامل يتمُّ تنفيذه بالتنسيق مع الجهات المعنية، علمًا بأنَّ مبادرة عودة مشروطة بموافقة الدول بالسماح باستقبال رعاياها، وسوف يتم التواصل معه في أقرب وقت».

جاء ذلك ردًا من المديرية، على تساؤل تلقته من أحد المواطنين قال فيه: «لديّ سائق هندي وتم تسجيله في مبادرة عودة منذ عدة أشهر، واليوم تم استقبال رسالة من الجوزات مفادها (آخر تاريخ سفر لصاحب الإقامة بتاريخ 25 يوليو الجاري) فما الحل بشأنه؟ ».