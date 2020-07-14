بالتنسيق مع الجهات المعنية
أوضحت المديرية العامة للجوازات، موقف العامل الوافد من السفر بعد تلقيه رسالة بالموعد النهائي لتاريخ سفره.
وقالت «الجوازات»، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»: «إنّ طلب العامل يتمُّ تنفيذه بالتنسيق مع الجهات المعنية، علمًا بأنَّ مبادرة عودة مشروطة بموافقة الدول بالسماح باستقبال رعاياها، وسوف يتم التواصل معه في أقرب وقت».
جاء ذلك ردًا من المديرية، على تساؤل تلقته من أحد المواطنين قال فيه: «لديّ سائق هندي وتم تسجيله في مبادرة عودة منذ عدة أشهر، واليوم تم استقبال رسالة من الجوزات مفادها (آخر تاريخ سفر لصاحب الإقامة بتاريخ 25 يوليو الجاري) فما الحل بشأنه؟ ».
كانت هذه تفاصيل خبر الجوازات توضح موقف العامل الوافد من السفر بعد تلقيه رسالة بموعد رحيله النهائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.