السعودية اليوم / حالتا وفاة و91 إصابة جديدة بكورونا في موريتانيا



نواكشوط 22ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13يوليو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل حالتي وفاة و91 إصابة جديدة بكورونا اليوم .

وأوضحت المصادر أن مجموع الإصابات بلغ 5446، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 2501 حالة، فيما وصل عدد الوفايات جراء الفيروس 149 وفاة.

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02:28ت م

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