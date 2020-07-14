السعودية اليوم / البرازيل تسجل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بكورونا و733 وفاة



برازيليا 22ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13يوليو 2020 م واس

قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الاثنين إنها سجلت 20286 حالة إصابة مؤكدة بفيروس

وأضافت الوزارة أن البلاد سجلت 1.9 مليون حالة تقريبا منذ بدء انتشار الجائحة في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 72833.

// انتهى //

02:17ت م

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برازيليا 22ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13يوليو 2020 م واسقالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الاثنين إنها سجلت 20286 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بالإضافة إلى 733 وفاة.وأضافت الوزارة أن البلاد سجلت 1.9 مليون حالة تقريبا منذ بدء انتشار الجائحة في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 72833.// انتهى //02:17ت م0290

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