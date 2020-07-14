اخبار السعوديه

28 ألف مستفيد من خدمات «تطمن» بالأحساء

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن 28 ألف مستفيد من خدمات «تطمن» بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

استفاد 28 ألف مراجع من خدمات عيادات «تطمن» في محافظة الأحساء، منذ بدء العمل بها وحتى الآن.

وأشارت صحة الأحساء إلى التوسع في الخدمة والوصول إلى 9 مراكز صحية تفحص وتعالج حالات فيروس «» المستجد، موزعة بحسب الاحتياج الجغرافي لمدن وبلدات المحافظة.

وأوضحت أن خدمات العيادات تشمل المشتبه بإصابتهم بالفيروس، والذين يعانون من ارتفاع درجات الحرارة، وضيق التنفس، أو السعال، مشيرة إلى أن الخدمة متاحة للجميع سواء المواطنين أوالمقيمين أو حتى مخالفي نظام الإقامة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق، إتاحة خدمات عيادات «تطمن» دون الحاجة لحجز موعد، ويتم استقبال المستفيدين منها وتقييم الحالة، وعمل مسحة الأنف، وأشعة الصدر، وأخذ تحليل الدم، إضافة إلى تخطيط للقلب، وإعطاء العلاج حسب البروتوكول المتبع، فيما يمكن لمَنْ يرغب من المواطنين والمقيمين بالتأكد وليست لديه أعراض حجز موعد من خلال تطبيق «صحتي» الإلكتروني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 28 ألف مستفيد من خدمات «تطمن» بالأحساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا