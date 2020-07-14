شكرا لقرائتكم خبر عن 28 ألف مستفيد من خدمات «تطمن» بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

استفاد 28 ألف مراجع من خدمات عيادات «تطمن» في محافظة الأحساء، منذ بدء العمل بها وحتى الآن.

وأشارت صحة الأحساء إلى التوسع في الخدمة والوصول إلى 9 مراكز صحية تفحص وتعالج حالات فيروس «كورونا» المستجد، موزعة بحسب الاحتياج الجغرافي لمدن وبلدات المحافظة.

وأوضحت أن خدمات العيادات تشمل المشتبه بإصابتهم بالفيروس، والذين يعانون من ارتفاع درجات الحرارة، وضيق التنفس، أو السعال، مشيرة إلى أن الخدمة متاحة للجميع سواء المواطنين أوالمقيمين أو حتى مخالفي نظام الإقامة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق، إتاحة خدمات عيادات «تطمن» دون الحاجة لحجز موعد، ويتم استقبال المستفيدين منها وتقييم الحالة، وعمل مسحة الأنف، وأشعة الصدر، وأخذ تحليل الدم، إضافة إلى تخطيط للقلب، وإعطاء العلاج حسب البروتوكول المتبع، فيما يمكن لمَنْ يرغب من المواطنين والمقيمين بالتأكد وليست لديه أعراض حجز موعد من خلال تطبيق «صحتي» الإلكتروني.