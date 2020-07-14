شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يوافق على «مكافحة التستر» ومعالجة أوضاع المنشآت المتعثرة والان نبدء بالتفاصيل

وافق مجلس الشورى على مشروع نظام مكافحة التستر، بعد أن استمع في مستهل جلسته إلى تقرير مقدم من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع النظام.

صلاحيات جديدة

وأكد رئيس المجلس الشيخ د.عبدالله آل الشيخ، خلال رئاسته الجلسة، أمس، ضرورة توعية المجتمع بخطورة التستر من الجانب الشرعي، وإضافة مادة جديدة إلى مشروع النظام تتعلق بمنح النيابة العامة صلاحية جديدة في مكافحة هذه الأعمال التي تشكل خطرًا على الأمن الاقتصادي والمالي، وتقوّض الجهود للنهوض بالسوق.

ولفت إلى أهمية دور النيابة العامة في إطار المنظومة القضائية بالمملكة، من اختصاصات أصيلة ومهمة ومتنوعة في التحقيق في الجرائم والادعاء العام أمام القضاء، مؤكداً مساندة المجلس للنيابة العامة.

إعداد لائحة

كما وافق المجلس على أن تُعدّ وزارة التجارة ووزارة الداخلية -بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومن يريانه من جهات مختصة أخرى خلال 60 يومًا من تاريخ الموافقة على النظام- لائحة تصدر بقرار من مجلس الوزراء تتضمن آلية لتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر.

منشآت متعثرة

ووافق الشورى على مشروع نظام معالجة أوضاع المنشآت المالية المهمة التي على وشك التعثر أو المتعثرة، وأبدى أعضاء المجلس ملحوظاتهم وآراءهم تجاه المشروع، قبل أن يستمع المجلس إلى رد اللجنة حيالها، والتصويت على قراره بالموافقة على مشروع النظام.

دراسة شاملة

وحسم المجلس قراره بالموافقة على إجراء مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، دراسة تقويمية شاملة لواقع المستشفى لتحديد أهم المعوقات المالية والتنظيمية التي تؤثر على أدائه، وتقديم الحلول المناسبة لتطويره، مطالبًا المستشفى بالتنسيق مع برنامج صحة العين ومكافحة العمى، واللجنة الوطنية لمكافحة العمى «لمع».

حصانات قنصلية

ووافق الشورى على ما جاء في البند «ثانيًا» من قراره السابق رقم (146/‏33)، بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الامتيازات والحصانات القنصلية.

Advertisements

الخطوط الحديدية

وناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه دراسة مشروع نظام حماية الخطوط الحديدية المعاد للمجلس، ووافق المجلس على تعديل نظام النقل بالخطوط الحديدية، وتضمن القرار تعديل الفقرة «7» من المادة «الثامنة عشرة مكررة»، والفقرة «9» من المادة «الثامنة والعشرين»، والفقرة «1- د» من المادة «الثلاثين».وتضمن القرار الموافقة على إلغاء نظام حماية خطوط السكك الحديدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم «21» وتاريخ 3/‏4/‏1382هـ، بنفاذ التعديلات، وإلغاء كل ما يتعارض معها من أحكام.

اللغة العربية

وصوّت مجلس الشورى بالموافقة على تكثيف وزارة الثقافة جهودها لإبراز الهوية الوطنية، والمحافظة على اللغة العربية، وتعزيز التمسك بها في مختلف مبادراتها وفعالياتها، والإسراع في إنشاء الجمعيات الثقافية المهنية وفق متطلبات الإستراتيجية الوطنية للثقافة.

برامج مهنية

وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، وطالبت اللجنة بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني والجهات ذات العلاقة؛ لتفعيل السجل الوطني الإلكتروني للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد عضو أن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة مازالت بدون هوية واضحة، ومازالت متعثرة، في حين طالبت عضوة بضرورة التوسع في التدريب المنتهي بالتوظيف، وتوفير خيار العمل عن بُعد لهذه الفئة.

النقل الجوي

وناقش الشورى تقريرا من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني، ودعت اللجنة إلى سرعة استكمال جميع جوانب الحوكمة اللازمة لدعم تنفيذ برامج الخصخصة على أسس اقتصادية سليمة ودعم مستقبل صناعة النقل الجوي في المملكة، مطالبةً بدراسة تحويل مرجعية مكتب التحقيقات ووضعه ضمن مسؤوليات وزير النقل مباشرة، ورفع مستوى مكتب سلامة الطيران ليكون تحت مسؤولية رئيس الهيئة مباشرة.

مذكرة تفاهم

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني «سابقًا»، والهيئة الفيدرالية للسياحة في روسيا الاتحادية، الموقّع في مدينة الرياض.