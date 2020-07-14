شكرا لقرائتكم خبر عن والد الزميل ماجد أبوقحاص إلى رحمة الله والان نبدء بالتفاصيل

انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس عميد أسرة آل أبوقحاص الصرومي مشبب بن عبدالله أبوقحاص، والد الزميل ماجد أبوقحاص -السكرتير التنفيذي لهيئة الصحفيين السعوديين- وسيكون العزاء عبر الاتصال وإرسال الرسائل النصية اتباعاً لتوجيهات الدولة -رعاها الله- للاحترازات الصحية وذلك على جوال شقيقه أحمد بن عبدالله أبوقحاص: 0501395000 وابنه خالد بن مشبب أبوقحاص 0551406740 - 0538097066.. «إنا لله وإنا إليه راجعون».

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