شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي %72 من مصابي «كورونا».. و2852 إصابة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة، أمس الإثنين، تسجيل 2852 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» في المملكة، منها 35 % إناثا، و65 % ذكورا، و5 % من كبار السن، و10 % من الأطفال، و85 % بالغين، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في السعودية إلى 235.111، منها 63.026 حالة نشطة، بينها 2235 حالة في العناية المركزة.

وسجلت الوزارة 2704 حالات تعافٍ جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 169.842 بنسبة 72 % من إجمالي الإصابات المسجلة، فيما تم تسجيل 20 حالة وفاة، ليرتفع عدد المتوفين إلى 2243، ووصل عدد الفحوصات إلى مليونين و336 ألف فحص.

وتوزعت الحالات الجديدة كالتالي «الرياض 258، جدة 235، الهفوف 203، الدمام 177، المبرز 170، الطائف 131، أبها 123، نجران 115، مكة المكرمة 82، خميس مشيط 73، المدينة المنورة 70، القطيف 61، الجبيل 50، حائل 45، الظهران 40، حفر الباطن 38، صفوى 37، تبوك 36، سبت العلاية 34، ينبع 33، جازان 32، رأس تنورة 29، بللسمر 26، بريدة 24، بيشة 24، الجفر 23، سكاكا 23، المجاردة 23، بيش 23، القرى 22، عرعر 22، بقيق 19، أبو عريش 19، بلجرشي 18، الخرج 18، السليل 18، وادي الدواسر 18، البشائر 17، تثليث 17، الخبر 17، عنيزة 16، صبيا 16، صامطة 15، شرورة 15، الزلفي 13، الحرجة 11، أحد ورفيدة 11، المذنب 10، خليص 10، المجمعة 10، عيون الجواء 9، المضة 9، بقعاء 9، العيون 8، أم الدوم 8، الدوادمي 8، حوطة بني تميم 8، الرس 7، المويه 7، النعيرية 7، رفحاء 7، رياض الخبراء 6، النماص 6، بارق 6، رجال ألمع 6، العيدابي 6، خباش 6، طريف 6، الوجه 6، القريات 5، تربة 4، القحمة 4، محايل عسير 4، مليجة 4، الدرب 4، العقيق 3، الباحة 3، طبرجل 3، السحن 3، قيا 3، رنية 3، الحائط 3، الشملي 3، موقق 3، يدمة 3، رفائع الجمش 3، ثادق 3، ضباء 3، المخواة 2، دومة الجندل 2، العيص 2، منفذ الحديثة 2، القوز 2، البرك 2، سراة عبيدة 2، الغزالة 2، الشنان 2، الريث 2، بدر الجنوب 2، حبونا 2، العويقلة 2، الأسياح 2، مهد الذهب 1، النبهانية 1، نمرة 1، القريع 1، الخرمة 1، المحاني 1، ميسان 1، الفرشة 1، تبانة 1، القيصومة 1، الموسم 1، العارضة 1، الدائر 1، أحد المسارحة 1، أضم 1، رابغ 1، حوطة سدير 1، رويضة العرض 1، تمير 1، البدع 1، تيماء 1، الحمنة 1، أملج 1».

وكشفت وزارة الصحة عن قصة شخص تهاون في زيارة عيادات «تطمن»، بالرغم من ارتفاع درجة حرارته ظنًا منه أنه يعاني أعراض الحمى العادية، لكن مع مرور الوقت تبين أنه يحمل فيروس «كورونا»، كما تبين أنه نقل العدوى لكل أفراد أسرته ولا يزال الشخص يتلقى العلاج في المستشفى.