شكرا لقرائتكم خبر عن قصر صلاة عيد الأضحى على الجوامع والمساجد المهيأة والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك في تعميم أصدره أمس لعموم فروع الوزارة بمناطق المملكة، مؤكدًا أهمية تهيئة جميع الجوامع وكذلك المساجد الإضافية المهيأة لاستقبال المصلين في صلاة العيد، في ضوء ما تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية من العناية ببيوت الله وتجهيزها بكل ما تحتاج إليه.
يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية كثفت جهودها عبر منصاتها الرقمية ومنابرها الدعوية بإطلاق البرامج التوعوية والإرشادية للأخذ بالبروتوكولات الوقائية لتوقي فيروس «كورونا» بمشاركة نخبة من الدعاة والعلماء، إلى جانب نشر ما أوصت بها اللجان الطبية المختصة في مكافحة الوباء.
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