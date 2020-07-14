شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة للمحافظين: تلمسوا حاجات المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أكد الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة، أهمية تطبيق البروتوكولات الخاصة بفيروس كورونا وتوعية سكان محافظات المنطقة بأهمية التقيد بها بما يحقق السلامة العامة ويحد من انتشار الفيروس.

وشدد الأمير خالد الفيصل خلال ترؤسه عبر الاتصال المرئي الاجتماع السنوي الثاني لمحافظي محافظات المنطقة، على ضرورة متابعة مشاريع التنمية وتلمس حاجات أهالي المحافظات، بالإضافة لتسهيل أمور المراجعين وإنجاز معاملاتهم ومساعدتهم في حل مشكلاتهم، منوها إلى ضرورة أن يباشر كل مسؤول صلاحياته الممنوحة له وفق الأنظمة وتسخيرها لتحقيق المصلحة العامة وقضاء حوائج الناس.

واستعرض أمير منطقة مكة المكرمة خلال الاجتماع الأعمال التي أشرفت على تنفيذها المحافظات بالتنسيق مع الجهات الحكومية خلال جائحة كورونا ومن بينها أعمال إسكان العمال والإشراف على حملة «برا بمكة»، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية.