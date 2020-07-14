شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مشروعات تربوية باليمن والان نبدء بالتفاصيل

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلم «اليونسكو» في الدول العربية، ثلاثة مشروعات تربوية في اليمن تهدف إلى تعزيز فرص التعليم لدى الأطفال خارج المدرسة، وذلك في إطار الاستجابة للأزمة التعليمية في الدول العربية التي تشهد نزاعات.

وتزود المشروعات الثلاثة التي تحمل شعارات «التعليم هو السلام» و«من حقي أن أتطور» و«من حقي أن أتعلم»، الأطفال اليمنيين غير الملتحقين بالمدرسة والمعرّضين لخطر التسرب، بالفرص التعليمية من خلال برامج استلحاق دراسي ومسارات بديلة للتعليم، وكذلك تطوير المحتوى والموارد حول الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.

وتستند المشاريع إلى «الإطار الإستراتيجي للتعليم في حالات الطوارئ في المنطقة العربية 2018-2021»، الذي وضعته منظمة اليونسكو بالتعاون مع المركز بهدف دعم الدول الأعضاء في المنطقة العربية لبناء نُظُم تعليمية أكثر قدرة على الصمود وتلبية الاحتياجات التعليمية وضمان استمرارية توفير التعليم في حالات الطوارئ وفي أوضاع النزاعات وما بعدها.