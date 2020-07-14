شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مشروعات تربوية باليمن والان نبدء بالتفاصيل
وتزود المشروعات الثلاثة التي تحمل شعارات «التعليم هو السلام» و«من حقي أن أتطور» و«من حقي أن أتعلم»، الأطفال اليمنيين غير الملتحقين بالمدرسة والمعرّضين لخطر التسرب، بالفرص التعليمية من خلال برامج استلحاق دراسي ومسارات بديلة للتعليم، وكذلك تطوير المحتوى والموارد حول الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.
وتستند المشاريع إلى «الإطار الإستراتيجي للتعليم في حالات الطوارئ في المنطقة العربية 2018-2021»، الذي وضعته منظمة اليونسكو بالتعاون مع المركز بهدف دعم الدول الأعضاء في المنطقة العربية لبناء نُظُم تعليمية أكثر قدرة على الصمود وتلبية الاحتياجات التعليمية وضمان استمرارية توفير التعليم في حالات الطوارئ وفي أوضاع النزاعات وما بعدها.
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