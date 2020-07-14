شكرا لقرائتكم خبر عن ضخ 521 ألف لتر مياه صحية بالحديدة وحجة والان نبدء بالتفاصيل

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة اليمنية.

وجرى خلال المدة من 1 يوليو إلى 8 يوليو 2020م ضخ 287.759 لترا من المياه الصحية للخزانات، وضخ 471.250 لترا من مياه الاستخدام للخزانات، إضافة إلى نقل المخلفات ومياه الصرف الصحي من المخيمات إلى أماكن التخلص منها، والصيانة المستمرة للخزانات والحمامات، وتنفيذ حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض.

كما واصل المركز تنفيذ المشروع بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض ووعلان بمحافظة حجة. وجرى خلال المدة من 2 يوليو إلى 8 يوليو الجاري ضخ 350.400 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، و233.600 لتر من المياه الصحية، استفاد منها 6.326 فردا.