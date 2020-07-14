شكرا لقرائتكم خبر عن ضخ 521 ألف لتر مياه صحية بالحديدة وحجة والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال المدة من 1 يوليو إلى 8 يوليو 2020م ضخ 287.759 لترا من المياه الصحية للخزانات، وضخ 471.250 لترا من مياه الاستخدام للخزانات، إضافة إلى نقل المخلفات ومياه الصرف الصحي من المخيمات إلى أماكن التخلص منها، والصيانة المستمرة للخزانات والحمامات، وتنفيذ حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض.
كما واصل المركز تنفيذ المشروع بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض ووعلان بمحافظة حجة. وجرى خلال المدة من 2 يوليو إلى 8 يوليو الجاري ضخ 350.400 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، و233.600 لتر من المياه الصحية، استفاد منها 6.326 فردا.
كانت هذه تفاصيل خبر ضخ 521 ألف لتر مياه صحية بالحديدة وحجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.