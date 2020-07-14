شكرا لقرائتكم خبر عن 50 رسالة توعوية للحجاج بـ 6 لغات والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح الوكيل المساعد للعلاقات والشؤون الإعلامية رئيس لجنة حملة «خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا»، م. ماهر الزهراني أن الحملة تطلقها الرئاسة كل عام خلال موسم الحج، وتشتمل على عدة برامج متنوعة وأنشطة متعددة لإظهار حسن الرفادة لحجاج بيت الله الحرام. وأكد أن الحملة ستقام العام الجاري بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الحجاج.
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