اخبار السعوديه

50 رسالة توعوية للحجاج بـ 6 لغات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن 50 رسالة توعوية للحجاج بـ 6 لغات والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ما يقارب خمسين رسالة توعوية وتوجيهية لضيوف الرحمن، بست لغات هي: العربية والإنجليزية والفارسية والفرنسية والأردية والبرماوية، ضمن حملة «خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا» في موسمها الثامن.

وأوضح الوكيل المساعد للعلاقات والشؤون الإعلامية رئيس لجنة حملة «خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا»، م. ماهر الزهراني أن الحملة تطلقها الرئاسة كل عام خلال موسم الحج، وتشتمل على عدة برامج متنوعة وأنشطة متعددة لإظهار حسن الرفادة لحجاج بيت الله الحرام. وأكد أن الحملة ستقام العام الجاري بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الحجاج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 50 رسالة توعوية للحجاج بـ 6 لغات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا