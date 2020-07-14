شكرا لقرائتكم خبر عن 50 رسالة توعوية للحجاج بـ 6 لغات والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ما يقارب خمسين رسالة توعوية وتوجيهية لضيوف الرحمن، بست لغات هي: العربية والإنجليزية والفارسية والفرنسية والأردية والبرماوية، ضمن حملة «خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا» في موسمها الثامن.

وأوضح الوكيل المساعد للعلاقات والشؤون الإعلامية رئيس لجنة حملة «خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا»، م. ماهر الزهراني أن الحملة تطلقها الرئاسة كل عام خلال موسم الحج، وتشتمل على عدة برامج متنوعة وأنشطة متعددة لإظهار حسن الرفادة لحجاج بيت الله الحرام. وأكد أن الحملة ستقام العام الجاري بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الحجاج.