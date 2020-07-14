شكرا لقرائتكم خبر عن 600 مستفيد من حقائب نظافة «بذرة أمان» والان نبدء بالتفاصيل
ويستهدف المشروع تقديم الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والتعليمية لأسر الأيتام واليتيمات في اليمن، وتقديم الحقائب الصحية الشخصية للأسر وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، ولزيادة الوعي الصحي والاجتماعي حول الفيروس.
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