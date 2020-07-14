شكرا لقرائتكم خبر عن 600 مستفيد من حقائب نظافة «بذرة أمان» والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 100 حقيبة نظافة شخصية على 600 يتيم ويتيمة من أيتام محافظات مأرب، وصنعاء، والبيضاء، والجوف، وعدن، والساحل الغربي، ضمن مشروع «بذرة أمان» لحماية ورعاية الأيتام وأسرهم في عدد من مناطق اليمن.

ويستهدف المشروع تقديم الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والتعليمية لأسر الأيتام واليتيمات في اليمن، وتقديم الحقائب الصحية الشخصية للأسر وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، ولزيادة الوعي الصحي والاجتماعي حول الفيروس.