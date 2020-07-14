شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ «ماكرون» بذكرى اليوم الوطني لفرنسا والان نبدء بالتفاصيل
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية الفرنسية الصديق، اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة، إلى رئيس وزراء إيرلندا ميشيل مارتن بمناسبة انتخابه رئيسا للوزراء في إيرلندا.
وقال الملك المفدى: «يسرنا بمناسبة انتخابكم رئيسا للوزراء في إيرلندا، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، ولشعب إيرلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار».
وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، الى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب الجمهورية الفرنسية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار، كما بعث سمو ولي العهد، برقية تهنئة لرئيس وزراء إيرلندا ميشيل مارتن بمناسبة انتخابه رئيسا للوزراء في إيرلندا، وقال سمو ولي العهد: يسعدنا بمناسبة انتخابكم رئيسا للوزراء في إيرلندا، أن نعرب لدولتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، والمزيد من التقدم والرقي لشعب إيرلندا الصديق.
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