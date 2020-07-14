شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 35 ألف طلب بمنصة «معين» والان نبدء بالتفاصيل

أنجزت منصة «معين» الإلكترونية بديوان المظالم خلال الفترة من 21 رجب وحتى شهر ذي القعدة الجاري 35.050 طلبًا إلكترونيًا من خلال خدمة مواعيدي؛ وذلك في إطار تفعيل خطة العمل «عن بُعد» لمرفق القضاء الإداري ومحاكمه.

وتُمكّن الخدمة أطراف الدعوى والممثل فيها من عرض مواعيد جميع الدعاوى وأماكنها، والبحث عن المواعيد بمحددات بحث مختلفة، وإمكانية الاطلاع على تفاصيل وبيانات الدعوى، وإمكانية إخفاء وإظهار المواعيد السابقة لتاريخ البحث.

يذكر أن خدمة مواعيدي تأتي ضمن خدمات قضائية إلكترونية عبر منصة «معين» الإلكترونية، لتوفير وقت وجهد أطراف الدعوى.