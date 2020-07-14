شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 35 ألف طلب بمنصة «معين» والان نبدء بالتفاصيل
وتُمكّن الخدمة أطراف الدعوى والممثل فيها من عرض مواعيد جميع الدعاوى وأماكنها، والبحث عن المواعيد بمحددات بحث مختلفة، وإمكانية الاطلاع على تفاصيل وبيانات الدعوى، وإمكانية إخفاء وإظهار المواعيد السابقة لتاريخ البحث.
يذكر أن خدمة مواعيدي تأتي ضمن خدمات قضائية إلكترونية عبر منصة «معين» الإلكترونية، لتوفير وقت وجهد أطراف الدعوى.
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